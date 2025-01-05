Kıyamet Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kıyamet günü insanın dünyadaki eylemlerinin hesabını verdiği ve ahiret yaşamının başladığı bir eşiktir. Bu büyük olay Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kıyamet Suresi de kıyamet gününün dehşetini ve ahiret gerçeğini anlatan önemli surelerden biridir. Ahiret inancını sağlamlaştırmak ve ahiret gününü kavramak adına ise Kıyamet Suresi 34-35-36. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı önem arz eder.

Kıyamet Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı



Kıyamet Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

Kıyamet gününün dehşetini, insanın hesaba çekileceğini ve ahiret hayatının gerçekliğini gözler önüne sermek adına indirilmiş olan Kıyamet Suresi insanın yaratılış sürecini hatırlatarak Allah'ın gücünü ve hikmetini de dile getirir. İnsanın ölümden sonra diriltilerek dünyadaki amellerinden sorgulanacağı gerçeğini vurgulayan sure ahiret inancını güçlendiren ve insanı sorumluluğa davet eden bir mesaj taşır. Kıyamet Suresinin 34-35-36. ayetlerinin okunuşu ise şöyledir;

34.Evlâ leke fe evlâ.

35.Summe evlâ leke fe evlâ.

36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).

Kıyamet Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kıyamet Suresi toplam 40 ayetten oluşmaktadır ve kutsal kitabın yirmi dokuzuncu cüzünde yer almaktadır. Mekke döneminde indirilen bu sure, kıyamet günü ve insanın ölümden sonra yeniden dirilişi gibi temel inanç esaslarını konu edinir. İslam'a göre Kıyamet Suresi ile insanların dünyadaki sorumluluklarını hatırlaması ve Allah'ın kudretini kavramaları da sağlanacaktır. Kıyamet Suresinin 34-35-36. ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali ise şöyledir;

34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.

36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.