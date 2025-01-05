Dünya hayatı boyunca kötü amel işlemiş olanlar, kıyamet günü gelip çattığında kaçacak hiçbir yer bulamayacaklardır. O gün geldiğinde, her insan Allah'ın (cc.) huzurunda toplanacak ve yaptıklarının hesabını tek tek verecektir. Herkesin hak ettiğini bulacağı o günde, yalnızca iyi olanlar Allah'ın (cc.) rahmetine ve merhametine mazhar olacaktır. Kıyamet Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise o gün olacaklardan bahsetmektedir.

Kıyamet Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

İnsanların yaptıklarının karşılığını alacağı gün olan kıyametten bahseden Kıyamet Suresi, Allah'ın (cc.) adaletinin yerini bulacağını müjdeler. Kıyamet Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin okunuşu ise şu şekilde ifade edilebilir:

7. Ayet: "Fe-iżâ berika-lbasar."

8. Ayet: "Ve ḣasefe-lkamer."

9. Ayet: "Ve cumi'a-şşemsu velkamer."

Bu ayetlerde, kıyamet günü gerçekleşecek olan olaylardan bahsedilir ve insanın kaçacak hiçbir yerinin olmadığı hatırlatılır.

Kıyamet Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Ahiret hayatının sonsuzluğunu ve bundan dolayı dünya hayatında yerine getirilmesi gereken sorumluluklardan kaçılmaması gerektiğini hatırlatan Kıyamet Suresi'nin 7-8-9. ayetin Arapça yazılışı şöyle:

Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi olan Kıyamet Suresi, insanların kendilerini ahiret yaşamına hazırlamaları ve Allah'a (cc.) yönelmeleri gerektiği konusunda bir uyarıdır.

Kıyamet Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı

Kıyamet Suresi'nin 7-8-9. ayetleri, kıyamet gününde yaşanacak büyük ve dehşet verici olayları anlatır. Bu ayetlerin Türkçe mealleri ise ulemalar tarafından şu şekilde yapılır:

(7-9) "Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman;"

7. ayette; insanların gözlerinin dehşetle açılacağı, büyük bir korku ve şaşkınlık içinde olacakları bir zamanı ifade eder. 8. ayette; Ay'ın tutulacağı, ışığının kaybolacağı ve karanlık olacağı bir durumu anlatır. 9. ayette; Güneş ve ayın birleştirileceği, gökyüzünde büyük değişikliklerin olacağı ve alışılmış düzenin bozulacağı bir zamandan haber verir. Bu ayetler, kıyamet gününün dehşetini ve insanların bu büyük olaylar karşısında yaşayacakları büyük korkuyu açıklar.