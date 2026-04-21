Kıyıda demirli yatta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi'nde kıyıda bulunan bir yatta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Dumandan etkilendiği belirlenen Abdullah Çevik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarımını yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.