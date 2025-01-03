Kıyılarda hortum riski uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmaris için 3 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar şiddetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, yerel olarak şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Ayrıca sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara kargı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. AFAD cep telefonlarına ayrıca uyarı mesajı gönderdiği görüldü.