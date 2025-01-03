Kıyıya vuran balıklar vatandaşları tedirgin etti

Pirinççi Mahallesi'ndeki Varan Gölü olarak adlandırılan gölde, son günlerde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevredekiler göldeki ölü balıkların kıyıya vurmasından endişeli.

HAFİFE ALINMAMASI LAZIM, BİZİM SULARIMIZA DA KARIŞABİLİR

Balık ölümleri ile ilgili uzmanlar Alg patlaması, yosun patlaması ile göldeki suyun azot ve fosfor oranının artmasıyla bağıntılı. Çevredeki kirlilik nedeniyle besin değerleri azot ve fosfor açısından yükselmesiyle algler ürediğini ve yüzeyin kaplanmasıyla balık ölümlerinin meydana gelmesine neden olduğu kaydedildi.

BALIK ÖLÜMLERİ YOSUN PATLAMASINDAN OLUYOR

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı ise, "Buradaki mevzu pazartesi günü yaşandı. Bu olaya yosun patlaması diyorlar. Yosun patlamasından sonra ve balıklar öldü. Balıklar hava alamıyor. Alamadıkları için yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktıktan sonra da boğulma tehlikesi oluyor. İki gün sürüyor bu olay. İki gün sonra normale dönüyor. Bu yosun patlaması için Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. Analizlerini yaptılar. Devamlı iki senede bir veya bazen üç senede bir biz bunu yaşıyoruz. Yani yosunların patlamasından dolayı gelen bir mevzudur. Bunun herhangi bir tehlikesi yok. Dışarıdan gelenler, çevreden gelip de piknik yapanlar endişe duyuyor. Bizim burada yaşayanlar bu, durumu bilenler endişe yaşamıyor çünkü devamlı yaşadığımız bir mevzu. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yok" dedi.