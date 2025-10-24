Kıyma makinesinden servet çıktı! Nevşehir’de 355 milyonluk kaçak altın operasyonu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan yüklü miktarda altın getirileceği yönünde istihbarat aldı. Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen ekipler, Kapadokya Havalimanı'nda teknik ve fiziki takip başlattı.

Yurt dışından İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Havalimanı'na gelen 5 yabancı uyruklu şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin beraberlerinde getirdiği kıyma ve hamur karma makineleri detaylı incelemeye alındı. Ekipler, makinelerin metal aksamında olağandışı yoğunluk tespit edince cihazları matkap yardımıyla açtı. Yapılan incelemede, makinelerin iç kısımlarına eritilerek gizlenmiş halde altın külçeleri bulundu.

Operasyonda ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 61 kilo 121 gram olduğu, piyasa değerinin ise 355 milyon lira civarında bulunduğu öğrenildi. KOM ekipleri, kaçak altınları yurt dışından getiren 5 yabancı uyruklu şahıs ile altınları teslim almak için havalimanına geldiği belirlenen 1 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.