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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
İzmir'in Bergama ilçesinde 30 yaşındaki İbrahim Çokgezer, kız arkadaşı olduğu ileri sürülen H.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer ile kocasının cezaevinde bulunduğu öğrenilen H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmada H.Ç., Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer, hayatını kaybederken suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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