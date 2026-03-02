Kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Birlikte alkol alan Mizgin Karademir ile erkek arkadaşı İsmail E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail E., ekmek bıçağıyla Karademir'i göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 7 bıçak darbesi tespit edilen Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mizgin Karademir'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, suç aleti ekmek bıçağı ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İsmail E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.