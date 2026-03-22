Diyarbakır'da kan donduran olay: “Kız arkadaşımı öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti!

Diyarbakır'daki korkunç olay bayramın 1'inci günü akşam Yenişehir ilçesindeki Üç Kuyular mahallesinde yaşandı. Aralarında daha öncede bir tartışmanın olduğu iddia edilen iki arkadaşın son tartışması kanlı bitti. Bayramın birinci günü akşam geç saatlerde C.B., konuşmak için kız arkadaşı Aleyna Yaray'ın evine gitti.
Evde genç kızla bir süre tartıştığı ileri sürülen C.B., üzerindeki tabancayı çıkarak, önce tehditler savurdu ardından Aleyna'nın başına bir el ateş etti. Talihsiz kız kanlar içerisinde yere yığılırken, C.B., cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Aleyna Yaray'ın katil zanlısı C.B, kız arkadaşını başından silahla vurduğunu söyleyerek kendini polise ihbar etti.
Yapılan kontrollerde Aleyna Yaray'ın öldüğü tespit edildi. Polis, cinayetin kail zanlısı olan C.B.'yi gözaltına aldı. C.B. emniyete götürülürken, Aleyna Yaray'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından otopsi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsiden sonra genç kız, toprağa verilirken, C.B.'nin işlemlerinin emniyette devam ettiği belirtildi.