Diyarbakır'da kan donduran olay: “Kız arkadaşımı öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti!

Giriş Tarihi: 22.03.2026 19:04 Son Güncelleme: 22.03.2026 19:12

Diyarbakır’da 24 yaşındaki C.B., tartıştığı kız arkadaşı 22 yaşındaki Aleyna Yaray’ı tabancayla başından vurduktan sonra polisi arayarak, “arkadaşımı öldürdüm” diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine giden polis, genç kızı kanlar içerisinde yerde hareketsiz bulurken, C.B., cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan otopsiden sonra genç kız, toprağa verilirken, C.B.'nin işlemlerinin emniyette devam ettiği belirtildi.

Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'daki korkunç olay bayramın 1'inci günü akşam Yenişehir ilçesindeki Üç Kuyular mahallesinde yaşandı. Aralarında daha öncede bir tartışmanın olduğu iddia edilen iki arkadaşın son tartışması kanlı bitti. Bayramın birinci günü akşam geç saatlerde C.B., konuşmak için kız arkadaşı Aleyna Yaray'ın evine gitti.

Evde genç kızla bir süre tartıştığı ileri sürülen C.B., üzerindeki tabancayı çıkarak, önce tehditler savurdu ardından Aleyna'nın başına bir el ateş etti. Talihsiz kız kanlar içerisinde yere yığılırken, C.B., cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Aleyna Yaray'ın katil zanlısı C.B, kız arkadaşını başından silahla vurduğunu söyleyerek kendini polise ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme polisleri ve cinayet masası ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipleri, genç kızın kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan kontrollerde Aleyna Yaray'ın öldüğü tespit edildi. Polis, cinayetin kail zanlısı olan C.B.'yi gözaltına aldı. C.B. emniyete götürülürken, Aleyna Yaray'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından otopsi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsiden sonra genç kız, toprağa verilirken, C.B.'nin işlemlerinin emniyette devam ettiği belirtildi.

