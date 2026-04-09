Kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki bir binada, sevgililer arasında çıkan tartışma 2 gencin sonu oldu. İddiaya göre H.B. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürece kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., kız arkadaşını silahla vurup, aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.