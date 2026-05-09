Kız arkadaşını şakağından vurdu

İ
stanbul Beyoğlu'nda Esin A. (32), Bursa
'dan İstanbul
'a gelen eski erkek arkadaşı Kadir K. (32) tarafından silahla vuruldu. Şakağından yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kadir K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay yeri incelemesinde 3 boş kovan bulan polis ekipleri, olayın çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, kaçmaya çalışan kadının eski erkek arkadaşı tarafından kovalandığı görüldü. Şüphelinin olayın ardından taksiyle kaçtığı tespit edildi. Kadir K'nin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.