Kız arkadaşını vurup, intihar etti!

Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi'nde yaşanan dehşet dolu olayda, Bahattin Ünlüer kız arkadaşı E.E. ile tartıştıktan sonra silahla saldırdı. Genç kadını göğüs, karın ve kol bölgelerinden vurarak ağır yaralayan Ünlüer, kaçmak için bir ticari taksiyi çaldı. Kız arkadaşını Vurup, İntihar Etti!

Ekiplerin kovalamacası sonucu Nokta Camii civarında sıkıştırılan Ünlüer, intiharla hayatına son verdi. E.E. hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, Ünlüer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi 466. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen trajik olay, mahalle sakinlerini şok içinde bıraktı. Bahattin Ünlüer ve kız arkadaşı E.E. arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Ünlüer, yanında taşıdığı silahla E.E.'yi göğsünden, karnından ve kolundan vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından paniğe kapılan Ünlüer, kaçmak için yol üzerinde bulduğu bir ticari taksiyi çaldı. Kaçan zanlının peşine düşen polis ekipleri, kısa sürede Nokta Camii civarında Ünlüer'i kıstırdı. Ancak Ünlüer, teslim olmak yerine kafasına ateş ederek olay yerinde intihar etti. Hızla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Ünlüer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak Tıp fakültesine kaldırılan E.E.'nin hayati tehlikesi devam ederken, ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.