Kız arkadaşının çalıştığı yere molotof atan sevgilinin 17,5 yıl hapsi istendi





KIZ ARKADAŞINA MOBBİNG YAPIYORLAR DİYE YAPMIŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Cem Tarman hakkında ve tutuksuz yargılanan arkadaşı Muammer Koçak hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 8 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4,5 yıla kadar ve 'Silahlı tehdit' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.