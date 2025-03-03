Kız arkadaşının çalıştığı yere molotof atan sevgilinin 17,5 yıl hapsi istendi

Olay, geçtiğimiz 12 Ocak günü merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Kapüşonla yüzlerini gizleyen iki şüpheli, hazırladıkları molotofu ateşe vererek işyerine atıp, kaçtı. Ancak şans eseri ateş sönünce işyeri alev almaktan kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri kısa süre içerisinde motolofu atan Cem Tarman ile ona yardım eden arkadaşı Muammer Koçak'ı (23) kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kız arkadaşının mesaj atarak işyerinde kendisine kötü davrandıklarını söylemesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Tarman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı serbest bırakıldı.
KIZ ARKADAŞINA MOBBİNG YAPIYORLAR DİYE YAPMIŞ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Cem Tarman hakkında ve tutuksuz yargılanan arkadaşı Muammer Koçak hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 8 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4,5 yıla kadar ve 'Silahlı tehdit' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.
İddianamede, Cem Tarman'ın arkadaşı Muammer ile araçla dolaşırken akaryakıt istasyonundan bir bidona 3 litre benzin aldıkları, kebapçıda çalışan kız arkadaşına mobbing uygulandığı bahanesiyle, hazırladıkları motolof kokteylini işyerini yakmak amacıyla içeriye doğru attıkları ancak yanan molotofun içeriye düştüğü sırada söndüğü ve bu nedenle yangının gerçekleşmediği, şüphelilerinde bunu kabul ettiği ifade edildi.