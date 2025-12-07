Kız arkadaşıyla kavga etti, kızın babasının otomobilini kurşunladı

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir araca ateş açıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık günü hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, kurşunların H.U. (43) adına kayıtlı araca isabet ettiği belirlendi. Saha çalışmaları derinleştikçe saldırının kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.





SEVGİLİSİNİN BABASININ OTOMOBİLİYMİŞ

H.U.'nun kızı E.U. (15) ile arkadaşı E.T. (17) arasında bir süredir yaşanan sorunlar nedeniyle saldırının E.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli, olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan E.T., "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma", "Mala Zarar Verme" ve "Silah Kanuna Muhalefet" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından beş Aralık günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.