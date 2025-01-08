Kız kaçırma davası cinayetle bitti

Antalya'da aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından ve boynundan yaralanan Sefil Ünder (46) hayatını kaybederken, gelini Sultan Ünder (24) ise yaralandı. Olay önceki gün Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önceden kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Sefil Ünder ile Serkan D. (19), Dursun A. (18) ve Beran Ç. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. ile Beran Ç., yanlarında taşıdıkları av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Sefil Ünder (46) ile gelini Sultan Ünder'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sefil Ünder ile hayati tehlikesi bulunmayan Sultan Ünder, yakınları tarafından otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefil Ünder, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baş ve sırt kısmından saçmaların hedefi olan Sultan Ünder'in tedavisi hastanede devam ediyor.



1 KİŞİ TUTUKLANDI

OLAYIN bildirilmesiyle bölgeye gelen polis çevrede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ekipler, av tüfeğini aynı mahallede bir evin bahçesinde buldu. Olay sonrası yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun A. tutuklanırken, Serkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beran Ç.'nin ise arandığı belirtildi.