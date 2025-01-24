Kız kaçırma iddiası semti karıştırdı

İstanbul Esenyurt'ta kız kaçırma iddiasıyla 3 kişi karşı tarafın evini bastı. Cam çerçeve indiren şahıslara, diğer aile üyeleri ise sopalarla karşılık verince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında husumet yaşandı. Kızın ailesinden 1'i kadın toplamda 3 kişi erkek tarafının evini bastı. Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı. Daha sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı. Aile üyeleri sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.