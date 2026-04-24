Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Mardin
'de 6 ay önce kaçırılan kız baba evine dönünce, kızı kaçıran aile, bu nedenle husumetli oldukları akrabalarına ateş etti. Kızın 18 yaşındaki kardeşi ölürken, aileden 2 kişi de yaralandı. Kızıltepe
ilçesinde bir genç, iddiaya göre 6 ay önce halasının kızını kaçırdı. Ancak kız, bir süre sonra baba evine döndü. Kızı kaçıran aile ise bu durumu namus meselesi yaparak, diğer aileye husumet beslemeye başladı. Önceki akşam da kamyonetle geldikleri Mezopotamya Mahallesi'nde, bir düğünden çıkıp evlerine dönen kız tarafının ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi vurulurken, kamyonettekiler kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, kaçırılan kızın kardeşi olan 18 yaşındaki Mehmet Angay'ın öldüğü belirlendi. Yaralılar R.A. ve S.A. ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Angay'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.