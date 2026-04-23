Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kızıltepe ilçesi merkez Mezopotamya Mahallesi'nde dün akşam iki taraf arasında meydana gelen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı kavga sonucunda 18 yaşındaki Mehmet Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Meydana gelen kavganın kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi. Bölgede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

