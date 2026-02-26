SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında infaz: "Kız kardeşimle gördüm" dedi, dehşet saçtı!

Olay, dün gece saat 23.38 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Murat Yaşar'ın bıçakla yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, bilinci açık ve hayati tehlikesi belirsiz şekilde Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. 25 yaşındaki 2 bacağından bıçaklanan Yaşar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.