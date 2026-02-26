Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında infaz: "Kız kardeşimle gördüm" dedi, dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:01 Son Güncelleme: 26.02.2026 11:02

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gece yarısı yükselen feryatlar, kanlı bir hesaplaşmanın habercisi oldu. 25 yaşındaki Murat Yaşar, sokak ortasında bacaklarından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Cinayet zanlısı olarak teslim olan Serhat K.’nın emniyetteki ilk ifadesi ise kan dondurdu. İşte "bu kadarı da olmaz" dedirten olayın tüm detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Olay, dün gece saat 23.38 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Murat Yaşar'ın bıçakla yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, bilinci açık ve hayati tehlikesi belirsiz şekilde Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. 25 yaşındaki 2 bacağından bıçaklanan Yaşar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Kaçan şüphelinin Serhat K. olduğu tespit edildi. Çalışmalar sürerken şüpheli Serhat K. Polis merkezine giderek teslim oldu.

"KIZ KARDEŞİMLE GÖRDÜM ÖFKELENDİM"

Şüpheli Serhat K., emniyetteki ilk beyanında; Kız kardeşim ile birlikte gördüm. Bu duruma öfkelendim, yanına gidince aramızda tartışma çıktı. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK OLACAK

Şüpheli Serhat K. Gaziosmanpaşa Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

