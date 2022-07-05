Kız kardeşini böyle kurtarmış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesinde yaşanan çiftçilik ve besicilik yapan Uğur ve İlkay Üzüm çiftinin çocukları 16 yaşındaki İrem Ayşegül Üzüm, 12 yaşındaki Ayşegül Üzüm ile 6 yaşındaki Medine Üzüm süreden bir ineğin kayıp olduğunu fark etti. Bunun üzerine İrem Ayşegül kızkardeşlerini de yanına alarak traktörle aramaya çıktı.
KIZ KARDEŞİNİN CANINI KURTARDI
Köyün çevresini dolaşan 3 kız kardeşin bulunduğu traktörün, engebeli arazide vitese geçmeyince geri gitmeye başladı. Aracın devrileceğini anlayan İrem Ayşegül kardeşlerini traktörden atlamadı yönünde uyardı. Korkuya kapılan Şeymanur atlayamazken, İrem Ayşegül kızkardeşi Medine'yi eliyle araçtan atarak hayatını kurtardı. Hızlını alan traktör ters takla atması sonucu 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.
İKİ KIZ KARDEŞ CAN VERDİ
Köylülerin yardımıyla traktör yana çevrildiklerinde acı tablo ile karşı karşıya kalındı. altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen İrem Ayşegül ve Şeymanur hayatını kaybetti. Medine Üzüm'ün durumun iyi olduğu öğrenildi.
KÖYÜN YARDIM MELEĞİ
İrem Ayşegül Üzüm'ün taşımalı sistem ile Gölbaşı'nda Anadolu Lisesinde okuduğu ve lise 2. sınıfı teşekkür belgesi alarak bitirdiği öğrenildi. İrem Ayşegül'ün köylüler tarafında çok sevildiği ortaya çıktı. Ayrıca hasta olan köylünün reçetelerini toplayarak okul dönüşü eczaneden temin ederek tek tek dağıttığı öğrenildi. İrem Ayşegül, babasına işleri konusunda yardım ettiği ve 10 yaşından bu yana traktör kullandığı ortaya çıktı. 12 yaşındaki Şeymanur ise orta okul 2. sınıfta okurken 6 yaşındaki Medine'nin de ana okuluna gittiği kaydedildi.
SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR
Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesi Camiinde kılınan öğlen namazı müteakip iki genç kızı cenaze namazları kılındı. Acılı baba Uğur Üzüm, kızlarının tabutu başından bir kez olsun ayrılmadı. İki kız kardeş dualarla son yolculuğa uğurlandı.