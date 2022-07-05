Kız kardeşini böyle kurtarmış

KÖYÜN YARDIM MELEĞİ

İrem Ayşegül Üzüm'ün taşımalı sistem ile Gölbaşı'nda Anadolu Lisesinde okuduğu ve lise 2. sınıfı teşekkür belgesi alarak bitirdiği öğrenildi. İrem Ayşegül'ün köylüler tarafında çok sevildiği ortaya çıktı. Ayrıca hasta olan köylünün reçetelerini toplayarak okul dönüşü eczaneden temin ederek tek tek dağıttığı öğrenildi. İrem Ayşegül, babasına işleri konusunda yardım ettiği ve 10 yaşından bu yana traktör kullandığı ortaya çıktı. 12 yaşındaki Şeymanur ise orta okul 2. sınıfta okurken 6 yaşındaki Medine'nin de ana okuluna gittiği kaydedildi.

SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesi Camiinde kılınan öğlen namazı müteakip iki genç kızı cenaze namazları kılındı. Acılı baba Uğur Üzüm, kızlarının tabutu başından bir kez olsun ayrılmadı. İki kız kardeş dualarla son yolculuğa uğurlandı.