Haberler Yaşam Haberleri Kız kardeşini döven eniştesini öldürdü
Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:10 Son Güncelleme: 21.6.2023 10:11

Kız kardeşini döven eniştesini öldürdü

İstanbul Sarıyer’de Yaşar Zevgiligil, (31) kız kardeşini döven eniştesi Sebahattin Altay’ı (26) silahla vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Zevgiligil’in yakalanması için polis araştırma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kız kardeşini döven eniştesini öldürdü

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir evli olan Sebahattin Altay ile eşi İ.A. arasında şiddetli geçimsizlik başlamıştı.

Sebahattin Altay, yaşanan kavgalarda eşini darp etmeye başladı. İ.A., ağabeyi Yaşar Zevgiligil'i arayarak eşinin kendisini sürekli dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Yaşar Zevgiligil, çiftin yaşadığı Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokaktaki evlerine gitti. Burada eniştesi Sebahattin Altay'a kardeşini dövmemesi konusunda uyardı.

Yaşar Zevgiligil, önceki akşam saat 22.30 sıralarında kardeşi İ.A'dan bir telefon aldı. Kardeşi İ.A., eşinin kendisinin başına silah dayadığını ve çok kötü dövdüğünü söyledi.

Aldığı telefonla büyük bir öfkeye kapılan Yaşar Zevgiligil soluğu kardeşinin evinde aldı. Kardeşini evde darp edilmiş halde ağlarken buldu. Eniştesi Sebahattin Altay'la tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Sebahattin Altay, Yaşar Zevgiligil'e hakaret içerikli ağır ifadeler kullandı. İyice öfkelenen Yaşar Zevgiligil, tabancasını çıkarttı ve Sebahattin Altay'a ateş etti.

Vurulan Altay kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Zevgiligil cinayetin ardından kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye götürülen Sebahattin Altay burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Yaşar Zevgiligil'i yakalamak için araştırma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Partiyi kapatacağınızı vaat edin kazanın
Bu iğnecilerin hesaplarını inceleyin
Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız kardeşini döven eniştesini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA