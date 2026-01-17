Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Yaraladığı annesi de kurtarılamadı!

Kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.