Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Yaraladığı annesi de kurtarılamadı!

Kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
ANNE DE KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne İsmehan Türkmen de sabaha karşı hayatını kaybetti.