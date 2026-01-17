Haberler Yaşam Haberleri Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Yaraladığı annesi de kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 15:29

Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Yaraladığı annesi de kurtarılamadı!

Konya'da oğlu Nadir Türkmen (23) tarafından tabanca ile vurulan İsmehan Türkmen (45), hayatını kaybetti. Kız kardeşi Nida Türkmen'i de (19) öldürüp, intihar eden Nadir Türkmen ile anneleri, Ilgın ilçesinde toprağa verilecek.

Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti: Yaraladığı annesi de kurtarılamadı!
Kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

ANNE DE KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne İsmehan Türkmen de sabaha karşı hayatını kaybetti.

Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Konya'nın Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'nde defnedilmek üzere götürüldü. Cenazeler, bugün toprağa verilecek.

