Kız kavgası 2 genci hayattan kopardı

Konya ve İstanbul'da "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgalar, hayatının baharındaki iki gencin ölümüne yol açtı.

KONYA'DA BIÇAKLI KAVGA

Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup iddiaya göre "kız meselesi" yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada, Hüseyin Özdemir (22), Abdullah Utkan Özdemir (18), İbrahim Can Özdemir (20) ve Doğan Özdemir (49) aldıkları bıçak darbeleri ve darp sonucu kanlar içinde kaldı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hüseyin Özdemir, yaşamını yitirdi. Suç aleti 2 adet bıçak ele geçirilirken Ebidullah K. (19) ve Murat K. (35) gözaltına aldı.

İSTANBUL'DA KURŞUN YAĞMURU

Bu acı haberin yankıları sürerken bir vahşet haberi de İstanbul Şişli'den geldi. Gülbahar Mahallesi'ndeki bir işyerinde önceki gece 01.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında yine "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı. Arkadaş gruplarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Saldırganların ateşlediği silahlardan çıkan mermiler dehşet saçtı. Olayda Emre Ş. sağ bacağından yaralanarak bir araçla bölgeden kaçarken Doğuş Cebeci'nin üzerine mermi yağdı. İki mermi başına, 10 mermi ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden talihsiz genç, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Cebeci, hayatını kaybetti. Bölgede onlarca boş kovan toplanırken kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı. İki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.