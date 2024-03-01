Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nin 1 Mart itibariyle ziyarete açılacağını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı, kuleye ulaşımın Karaköy İskelesi'nden yapılacağını ve tekne seferlerinin her gün 9.30-17.00 arasında olmak üzere yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Karaköy İskelesi'nin yan tarafında konumlandırılan küçük iskeleden yarım saatte bir başlatılan tekne seferi ile birlikte Kız Kulesi'ni ziyaret eden Hasan Çiçek, son düzenlemelerle Kız Kulesi'nin daha farklı hale geldiğini belirterek, "Kız Kulesi'nin ziyarete açılması bizi sevindirdi. İstanbul Boğazı'nın en güzel tarihi simgesi. Eskiden sık sık giderdim. Çalışmalar bitince merak edip tekrar ziyaret ettim. Çok güzel yapmışlar, bir kez daha hayran kaldım. Yapı olarak daha sağlam ve bakımlı hale gelmiş umarım yüzyıllarca boğazın incisi olarak hep insanları ağırlar" diye konuştu.

Rus uyruklu eşiyle birlikte kuleyi ziyaret eden rehber Serdar Abanoz, "Daha önce birkaç kez hem ben ziyaret ettim hem de turistleri gezdirdim. Fakat son halini ben de merak etmiştim. Ve eşimle birlikte ziyaret ettim. Şimdi müze haline getirilmiş çok güzel olmuş. Kız Kulesi boğazın bir incisi herkesin yerli yabancı insanların görmesi gereken tarihi bir doku. Kültür Bakanlığı'nın bu eseri yenileyip müze olarak hizmete açmasından dolayı büyük mutluluk duydum. İnşallah uzun yıllar tarihi özelliğini koruyarak insanları ağırlar." ifadelerini kullandı.

Kız Kulesi'ne düzenlenen tekne turunun gişe görevlisi Ali Şahin ise, "İlk gün nedeniyle biraz sakindi fakat duyuldukça insanlar büyük ilgi gösteriyorlar. Müze olarak düzenlendiği için 18 yaşından küçükler velileri olmadan ziyaret edemiyorlar. Okul gezileri için de Valilikten izin alınması gerekiyor. Her yarım saatte bir turumuz yapılıyor. Şu anda Karaköy'de iskele var fakat ilerleyen günlerde Galataport'tan da sefer yapılabilecek" dedi.