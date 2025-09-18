Haberler Yaşam Haberleri Kız meselesi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan’ın kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, cinayet şüphelisi Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen suça sürüklenen Ş.S. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu iddia edilen Y.T. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yiğitdoğan olayı kapsamında, şüpheli Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve suça sürüklenen çocuk Ş.S. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 18 Eylül 2025'te Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.Y.T. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

