Kız meselesi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu iddia edilen Y.T. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yiğitdoğan olayı kapsamında, şüpheli Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve suça sürüklenen çocuk Ş.S. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 18 Eylül 2025'te Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.Y.T. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.