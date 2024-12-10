Kız meselesınden çıkan kavga cinayetle bitti

Kayseri'de Develi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de esnaf olan Sefa Özkan ile kız meselesi yüzünden arasında husumet bulunan N.U. gece saatlerinde konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine N.U. yanında bulunan bıçakla Sefa Özkan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet zanlısı N.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.