Kız yurdunun çamaşırhanesine giren şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:45 Son Güncelleme: 10.04.2026 01:14

İstanbul Sarıyer’de üniversitenin kız öğrenci yurdunun çamaşırhanesine giren M.K. (28), güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K hakkında Hakimlik, 'hayasızca hareketlerde bulunmak', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Mustafa KAYA
Olay, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kız öğrenci yurduna girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli M.K, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli M.K'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

