Kız yurdunun çamaşırhanesine giren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi.
SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kız öğrenci yurduna girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli M.K, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.