Haberler Yaşam Haberleri Kızı Babasından İsteme Sözleri - Söz Kesme Merasimi Konuşması Nasıl Yapılır, Kız İsterken ve Söz Kesilirken Ne Söylenir?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:32 Son Güncelleme: 21.12.2022 09:32

Kızı Babasından İsteme Sözleri - Söz Kesme Merasimi Konuşması Nasıl Yapılır, Kız İsterken ve Söz Kesilirken Ne Söylenir?

Söz kesme merasimi konuşması hem evlenecek gençler hem de aileler için oldukça heyecanlı bir an. Özellikle anne babalar söz kesilirken ne söylenir, kızı isteme babanın konuşması nasıl olur, İslami kızı isteme konuşması nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını bularak rahatlamaya çalışır. Bu yazımızda sizin için söz merasimi konuşması nasıl yapılır, kızı babadan isteme sözleri nasıl söylenir gibi soruların yanıtlarını derledik. Siz de yüzük takma konuşması nasıl yapılır diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kızı Babasından İsteme Sözleri - Söz Kesme Merasimi Konuşması Nasıl Yapılır, Kız İsterken ve Söz Kesilirken Ne Söylenir?

Evlilik merasimi için pek çok gelenek bulunuyor. Bu gelenekler arasında kız isteme de bulunuyor. Söz kesme merasimi konuşması yaparken heyecanlanmayan aile yoktur. Peki, söz kesilirken ne söylenir? Bu soru pek çok ailenin aklını karıştırıyor. Kızı babasından isteme sözleri nasıl olur, söz merasimi konuşması nasıl yapılır gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle İslami kızı isteme konuşması nasıl yapılır diye merak ediliyor. Eğer siz de kızı isteme babanın konuşması nasıl olur ya da yüzük takma konuşması nasıl yapılır diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Detaylar yazımızın devamında sizinle.

Söz Merasimi Nasıl Olur?

Öncelikle kız tarafının müsait olduğu bir gün belirlenir ve bu gün içerisinde erkek tarafı, kız evine çiçek ve çikolata ile ziyarete gelir. Kız tarafı ev içerisinde misafirlerine ikramlıklar hazırlanır, kız isteme merasimi olur ve ardından söz kesilir.

Kız İstenirken Ne Denir?

Muhabbet edildikten sonra, kahve ikramıyla kız isteme merasimi başlar. Kahve içerken damat adayının babası şu konuşmayı yapar:

"Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz." Bu cümlenin ardından kızın babası tarafından gelin adayının fikri sorulur. Gelin adayının onayı alındıktan sonra kız babası, çiftin evlenmesine müsaade ettiğini belirtir.

Söz Keserken Ne Denir?

Söz keserken, kurdeleyi kesecek kişi şu konuşmayı yapar:

"Gençler birbirini sevmiş ve kararını vermiş. Hayırlı uğurlu olsun, Allah tamamına erdirsin."

Kişinin eklemesine göre bu sözler değişebilir. Örneğin "bu yüzükler sizi sonsuza dek sevgiyle birbirinize bağlasın" da sıklıkla kullanılıyor.

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Kızı Babasından İsteme Sözleri - Söz Kesme Merasimi Konuşması Nasıl Yapılır, Kız İsterken ve Söz Kesilirken Ne Söylenir?
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