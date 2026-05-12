Haberler Yaşam Haberleri Kızı bakımsızlıktan ölen doktor anneye 17 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 12.05.2026

MEHMET AL MEHMET AL
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında 4 yaşındaki Rus uyruklu kız çocuğun bakımsızlıktan hayatını kaybetmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 42 yaşındaki Rus doktor anne Aınura N. taksirle ölüme neden olma suçundan yargılandığı Alanya'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Çocuğun ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda bağırsak hastalığı olduğu tespit edilen çocuğun, ağır beslenme yetersizliği ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
