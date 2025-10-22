Kızı ve torununu katletmişti: Eşinden duruşmada kan donduran ifadeler! “3 ay yatak odamdan çıkarmadı”

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olaydan bir gün önce Eskişehir Adliyesi'ne gidip, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma kararı için başvuruda bulunduğunu anlatan Hatice Keskin, olay gününü ise şöyle anlattı: "Adresi nasıl buldu bilmiyorum. Olay günü ben çöp atmaya çıktım. Çöp attığım sırada silah sesi duydum, geri döndüğümde torunum yerde yatıyordu. 200 metre ileride ise kızımı araç içerisinde buldum.