Kızıl Saçın Üstüne Ne Renk Boya Tutar? Kızıl Saç Rengini Hangi Renk Kapatır?

Doğal yahut boya ile elde edilmiş kızıl saçtan sıkılan bireyler bu rengi değiştirmek istediklerinde kızıllığı kapatacak boya arayışına girmektedir. Kızıl rengi tamamen kapatmak isteyenler doğru boya kullanmadıkları takdirde birkaç yıkama sonrası kızıllık yine kendini gösterecektir. Bu nedenle boya işleminden evvel kızıl saçın üstüne hangi renk boya tutar, kızıl saç rengini hangi renk kapatır sorularının yanıtları incelenmelidir.

Kızıl Saçın Üstüne Ne Renk Boya Tutar?

Kızıl saç renginin üzerine kendinden daha koyu kızıl tonlar, kahve tonları ve siyah rengi kolaylıkla tutmaktadır. Kahve tonlarının ise koyu olanları yani boya kodu 5,4,3 ile başlayan kahveler kullanılmalı ayrıca oksidasyon losyonu ise 6'lık ya da 3'lük kullanılmalıdır.

Kızıl Saç Rengini Hangi Renk Kapatır?

Kızıl tonlardan tamamen sıkılan ve bu rengi kapatmak isteyenler siyah, mavi/siyah ve kahve tonlarına geçiş yapabilirler. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus tercih edilen boyanın renginin yanı sıra verdiği yansımadır. Örneğin 4.0 kodlu kahverengi boya 6'lık oksidanla kullanıldığı zaman rahatlıkla kızılı kapatır ancak 4.4, 4.3, 4.6 kodlu boyalar ise kızıl yansımalı kahve tonlarıdır.

Boya numarasının ikinci hanesindeki rakamlardan boyanın verdiği yansımayı ifade eder. Kızıl yansımaya neden olacak olan ikinci kodlar 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarıdır. Kızıl rengi tamamen kapatmak isteyenler siyah yahut mavi/siyah tercih etmeyecekse ancak '5.0, 5.1, 4.0, 4.1, 3.0, 3.1, 2.0, 2.1' kodlu boyalarla istedikleri sonuca ulaşabilirler.