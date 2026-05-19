AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türk Kızılay Adana İl Merkezi Başkanı Halil Ahmet Çolak ve Türk Kızılay Sarıçam Şubesi Başkanı Tuğba Aktunç'un gerçekleştirdiği ziyarette, Kızılay'ın yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dağlı, Türk milletinin tarih boyunca dayanışma kültürüyle ayakta duran büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, " Bizim medeniyet anlayışımızda insanı yaşatmak, yaraları birlikte sarmak ve ihtiyaç sahibinin yanında olmak en büyük erdemlerden biridir. Türk Kızılayı da asırlardır bu milletin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü temsil eden en güzide kurumlarımızdan biridir. Sadece afet zamanlarında değil; savaşta, depremde, selde, yangında, yoksullukta ve zor günlerde milletimizin yardımına ilk koşan kurumlardan biri olan Kızılay, gönüllere dokunan büyük bir iyilik hareketidir" dedi.

Özverili çalışmalarından dolayı Türk Kızılayı teşkilatına teşekkür eden Dağlı, "Fedakarca görev yapan tüm Kızılay gönüllülerine, çalışanlarına ve yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki dayanışma büyüdükçe kardeşliğimiz daha da güçlenecek, paylaşmanın bereketi toplumumuzun her kesimine ulaşacaktır" ifadelerin kullandı.