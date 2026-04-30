Kızılay vekâletle kurban kesim ücretlerini açıkladı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Kızılay'ın Kurban Bayramında vekâletle kurban kesim fiyatının Türkiye'de kesim için 17 bin 250 TL, yurtdışıında kesim için 6 bin 350 TL olduğunu açıkladı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla dayanışmayı büyüten Kızılay, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 31 ülkede milyonlarca insana kurban ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılayının Üsküdar'da bulunan merkezinde basın toplantısında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "2025 yılında Türkiye dâhil 25 ülkede kurban kesim ve dağıtım operasyonlarını gerçekleştirdik. 168 bin 584 vekâlet sahibi adına kurban kesimi yapıldı. Bunun 21 bin 504 hissesi Gazze için, 137 bin 350 tanesi yurt dışı ve 9 bin 730 tanesi ise yurt içi olarak gerçekleştirilmiş oldu. 2025 yılında 4 milyon 529 bin 644 kişinin sofrasına kurban bereketini çeşitli şekillerde bulaştırmış olduk" dedi.

GAZZE İÇİN KURBAN KONSERVESİ

Gazze için yapılan kurban bağışlarının kesimini Türkiye'de yaparak Gazze'ye konserve olarak ulaştırdıklarını, diğer ülkeler için ise dağıtımın yapılacağı ülkede kesim yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Biz Gazze'nin konservelerini Türkiye'de kesiyoruz. Türkiye'de oluşturuyoruz. Bunun sebebi ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı belli olmayan bir kapı içeriye girdiğiniz zaman buzdolabı imkanının olmadığı bir ortam saklama koşullarının sıkıntılı olabileceği bir ortam ve sonuçta bu etlerde herhangi bir enfeksiyon sıkıntısı olduğu zaman siz fayda sağlamaya çalışırken onların saklama koşullarını sağlayamaması nedeniyle bile olsa vicdan azabına dönebilir. Bizim milletimiz de son iki senedir aslında yurt içinde kendi ülkesine yaptığı bağıştan daha fazlasını Gazze'ye yapıyor. Yurt dışında yapılan operasyonlarda kesimini yapıp kurban bayramı boyunca taze et olarak dağıtmayı tercih ediyoruz. Yurt içi modelimize geldiğimiz zaman yine bir miktar taze et dağıtımı gerçekleşiyor. Kurban konservesini oluşturuyoruz ve sene boyunca dağıtıyoruz" diye konuştu.

GAZZE VE TÜRKİYE İÇİN 17 BİN 500 TL YURTDIŞI 6 BİN 350 TL

Kurban bağışlarını Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Asya ülkelerine ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Afrika bölgesi gerçekten orada bizim gelip kurbanı satın alıp kesmemizi bekleyen üreticiler bundan kazanım sağlıyorlar. O kurbanları satın alıyoruz. Et olarak dağıtıyoruz. Çokça ihtiyacı olan ve ne zaman gelecekler diye beklenen coğrafyalar bunlar. Bunun dışında yine Orta Doğu'dan Asya'ya, Balkanlara kadar bu sene 4 bölgede 31 ülkede yurt dışında kesimi sağlamış olacağız. Bu sene kurban bedelimiz yurt içi ve Filistin Gazze için 17 bin 250 TL. 6 bin 350 TL olarak belirlenmiş oldu. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye demek istiyoruz" dedi.