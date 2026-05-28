Kızılay’dan Bosna Hersek’te bayram bereketi

Türk Kızılay her yıl olduğu gibi bu yıl da Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Bosna Hersek'te 490 hisse (70 büyükbaş) kurban kesimi yapacak olan Türk Kızılay, modern ve hijyenik şartlarda, İslami usullere uygun olarak kesilen kurban paylarını, 17 bin ihtiyaç sahibine taze et olarak elden teslim ediyor. Türk Kızılay'ın yurt içi ve Gazze'de uyguladığı, etlerin kavurma konservesine dönüştürülerek yıl boyu dağıtılması modelinin aksine; Bosna Hersek dahil tüm yurt dışı operasyonlarında kurbanlar, kesildikten hemen sonra taze et olarak sıcak sıcak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Bosna Hersek'te 2009-2025 yılları arasında gerçekleştirilen kurban organizasyonlarında 13 bin 370 hisse kurban kesildi. Kurban payları 334 bin 250 kişiye ulaştırılarak bayram sevinci paylaşıldı. Yurt içinde ve Gazze'de konserve haline getirilerek yıl geneline yayılan yardımlar, yurt dışında ise Bosna-Hersek'te olduğu gibi taze et olarak dağıtılıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

30 ülkede kurban dağıtım yapan Türk Kızılay, bağışçıların kurbanlarını Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Türk Kızılay, Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kerkük'te 30 büyükbaş hayvanın kesimini yaptı. Modern Kerkük Kesimhanesinde kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin, 2 bin 600 ihtiyaç sahibine dağıtılacağı belirtildi. Bunların dağıtımı Kerkük, Altunköprü, Musul, Telafer ve Erbil'de yapılacak.