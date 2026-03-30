6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yakalanan Göçmen ailesi, hasar alan evlerinden güçlükle kurtulabildi. Depremin ardından Konya'ya gelen aile bir süre belediye tarafından oluşturulan konukevinde kaldı. Şimdi ise tuttukları bir evde kalan aileyi, Kızılay ekipleri de ilk günden beri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ekipler, ailenin, özelliklede zihinsel engelli Mehmet'in her zaman yanında oluyor. Sürekli askeri oyuncaklarla oynayan, askeri kıyafetler giyen ve en büyük hayali asker olmak olan Mehmet'e Kızılay Karatay Şubesi ekiplerince sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 38. yaşına giren ve pastası da askeri kamuflaj renklerinde olan Mehmet, bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Mehmet, Kızılay yeleğini giyerek "Ben de bundan sonra Kızılay gönüllüsüyüm" dedi.
Kızılay’dan depremzede Mehmet’e sürpriz doğum günü