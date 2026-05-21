Kızılay’dan Gazze’ye ve 30 ülkeye kurban desteği

Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyası "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürüyor. Türkiye'nin yanı sıra Gazze-Filistin ve 30 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen kampanya kapsamında, bu yıl yurt içi ve Gazze-Filistin vekâlet bedeli 17 bin 250 TL, yurt dışı vekâlet bedeli ise 6 bin 350 TL olarak açıklandı.

SOFRALARA DEĞİL, GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhunu yıl boyunca yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Türk Kızılayı olarak, hayırsever milletimizin emanet ettiği kurban vekâletlerini büyük bir hassasiyet ve şeffaflık anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarıyla yalnızca sofralara değil, gönüllere de dokunuyor; dayanışma kültürümüzü Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşatıyoruz" dedi.

KURBAN ETLERİ YIL BOYUNCA DAĞITILIYOR

Türk Kızılay tarafından vekâletle kesilen kurbanlardan elde edilen etler, yurt içinde kavurma konservesi haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Aynı zamanda Kızılay aşevlerinde sıcak yemek hizmetlerinde de kullanılıyor. Gazze-Filistin için hazırlanan konserveler de bölgeye ulaştırılarak insani yardım çalışmalarına katkı sağlıyor. Yurt dışında ise kurban etleri taze olarak doğrudan dağıtılıyor.

GAZZE'DEN AFRİKA'YA UZANAN YARDIM ELİ

Kampanya kapsamında Türkiye, Gazze-Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'da toplam 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırılacak. Hayırseverler, vekâletlerini Türk Kızılay Resmî İnternet Sitesi￼ üzerinden, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, banka hesaplarından, FAST/EFT sistemiyle, çağrı merkezi ve ülke genelindeki Kızılay şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kampanya kapsamında 2 ila 4 taksit imkânı da sunuluyor.