Kızılay’dan yeni nesil tedavi hedefi

TÜRK Kızılay, biyoteknoloji alanındaki ilk büyük hamlesi olan Yerli Plazmadan İlaç Üretimi Projesi'nin ardından sağlık teknolojilerinde kapsamlı bir vizyon açıkladı. Kanı "taklit edilemez biyolojik kaynak" olarak tanımlayan kurum, bu materyali ileri teknolojiyle işleyerek yeni tedaviler geliştirmeyi hedefliyor. Kızılay, özellikle kanser tedavisinde devrim yaratan CAR-T yöntemini Türkiye'ye kazandırmayı planlıyor. Hastanın kendi T hücrelerinin genetik olarak düzenlendiği bu tedavi, Kızılay'ın geniş kan toplama kapasitesi sayesinde stratejik bir avantaj sunuyor. Vizyonun ikinci ayağında, mezenşimal kök hücre odaklı çalışmalar yer alıyor. Kalp krizi sonrası doku onarımı ve diyabet hastalarında beta hücresi yenilenmesi için Ankara Üniversitesi ve uluslararası partnerlerle işbirliği yürütülecek. Ayrıca kan torbası üretimi ve NAT testi için yerli üretim süreci sürüyor. Kızılay, SK Plasma gibi kurumlara ihracat hedefleyerek Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde savunma sanayisine benzer bir atılım yapmasını amaçlıyor.