Kızılay’ın bu yıl vekâletle kurban kesim fiyatı belli oldu

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla 2025 yılının vekâletle kurban kesim fiyatlarını Türkiye ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurtdışı için ise 5 bin 250 TL olarak açıkladı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla 2006 yılından buyana yaptıkları geleneksel vekâletle kurban kesim kampanyasını başlayan Yılmaz, kampanya kapsamında, yurt içi ve başta Gazze olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban etleri kavurma konservelere dönüştürüleceğini söyledi.

2024'TE 246 BİN KİŞİYE ULAŞTI

2024 yılı hakkında kısa bir bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türkiye dâhil 21 ülkede 146 bin 683 vekâlet sahibi adına kurban kesimi yaptık. Bizler için kurban bir emanet. Bizler için kurban bayramı aslında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için de bir vesile. Dolayısıyla her geçen sene vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurban paylarını yerince insana ulaştırmak anlamında çabaya giriyoruz ve mutlulukla da görüyoruz ki her sene bu teveccüh de artıyor. Geçen sene 21 bin 252'si Gazze'de, 115 bini yurtdışında 10 bin 416'sı yurt içinde olmak üzere kurban kesimlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Yine ulaşılan kişi anlamında yüzde yetmişlik bir artış vardı. 2024 yılında 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına bir şekilde emanetleri ulaştırmış olduk" dedi.

KONSERVE OLARAK YIL BOYU DAĞITIM

Kurban paylarını konserveye dönüştürdüklerini aktaran Yılmaz, "Kurban payları konservelere dönüştürüldü ve ulaştırıldı. Yine bunun dışında Tanzanya'da 11 bin 900, Uganda'da 18 bin 900, Nijer'de 20 bin 475 gibi sayılarla yurt dışında bu operasyonları gerçekleştirmiş ve insanlara Türk halkının emanetlerini ulaştırmış olduk. Ve biz her sene olduğu gibi 2025 yılında da kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye diyoruz. Konserve haline getirdiğimiz payları biz sene boyunca bunlar konserveye dönüştüğü zaman en az iki senelik raf ömrüne ulaşıyorlar ve böylelikle sadece kurban döneminde değil yıl boyu ihtiyaç sahiplerine bu payları ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

YURTİÇİ VE GAZZE İÇİN 13 BİN 250 TL YURTDIŞI İÇİN 5 BİİN 250 TL

Kurban payı fiyatlarını açıklayan Yılmaz, "Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 TL kurban bedelimiz, yurt dışı için ise 5 bin 250 TL olarak kurban bedelini açıklamış oluyoruz. Ben tekrar kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye demek istiyorum" dedi.