Kızılay’ın sofrasına ramazan bereketi

Kızılay
Karatay gönüllüleri, Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak amacıyla, yetim, öksüz, yaşlı ve yalnız yaşayan ailelere yönelik iftar programları düzenledi. İftar yemekleri Kızılay Karatay Aşevi tarafından hazırlanırken, gönüllüler de aşevinden aldıkları yemeklerle ailelerin evlerine misafir oldu. Hep birlikte oruçlar açıldı, yemekler yenildi ve daha sonra çay eşliğinde sohbetler edildi. Ailelerin evine misafir olan gönüllüler her lokma, her tebessüm ve her duanın kendileri için çok kıymetli olduğu ifade etti. Aileler de kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür etti. Gönüllüler kente yerleşen depremzede aileleri de yalnız bırakmayarak onların evlerine de konuk oluyor.