Kızılay’ın yeni farkındalık projesi: BİS Kızılay “Biz iyilik severiz” projesi başlattı

Rektör Tuncel'e Türk Kızılay Birinci Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı Başkanlığında gerçekleştirilen heyette, Balcalı Devlet hastanesi Prof. Hem. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz, Adana Şehir Hastanesi Transplantasyon Merkezi Direktörü Dr. Defne Ay Tuncel, Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, Adana Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, hasta randevu koordinatörü Gülşen Yüksel, Adana Bölge Kan Merkezi Kan Dağıtım ve stok Yönetimi sorumlusu Dr. Ozan Çam yer aldı.



Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Uluslararası Talasemi Federasyonundan Rawad Mehdi 'nin de katıldığı ziyarette, Türk Kızılay-Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesinin birlikte gerçekleştireceği ve 2024 yılının sonuna kadar sürecek BİS (Biz İyilik Severiz) Projesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Saygılı, projenin ilk etapta yaklaşık 300 talasemi hastasına SBH (Sadık Bağışçı Havuzu) oluşturulması ve özellikle daha sonra bu hastalarda komplikasyon oluşumunu en aza indirgemeyi amaçlayan bir çalışma olduğu kaydetti. Saygılı, "Projemizin pilot çalışması 300 hasta ile başlayacak olmakla birlikte sonrasında proje çıktıları değerlendirilip tüm talasemi hastalarını kapsayacak" dedi.





Saygılı, Kızılay olarak bölgede Talasemi hastaları için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Hastanesi bilim insanları ile müşterek çalışarak hem farkındalık oluşturmak, hem de talasemi hastalarının tedavilerinin daha düzenli yapılması konusunda işbirliğini artıracaklarını ifade etti.



Adana'nın pilot uygulama ili seçildiği projenin adım adım diğer illere örnek olacağını belirten Saygılı, "Biz İyilik Severiz (BİS) projesi önemli bir farkındalık oluşturacak. Projemizin şifa bekleyen tüm kardeşlerimize şifa olmasını diliyorum" diye konuştu.



Saygılı, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezimizin deprem dahil olmak üzere her zaman için kan stoklarının sağlanması konusunda göstermiş olduğu başarılı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise Kızılay'ın iyilik adına hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, talasemi hastalarının gönüllerine dokunacak bu projenin de hedefine ulaşacağına inandığını bildirdi. Tuncel, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Projenin hedefine ulaşması için biz de ekibimizle birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız" dedi.