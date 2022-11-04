Kızılcık Şerbeti 2. Bölüm izle Show TV ile yayında! Doğa yeni hayatına alışmaya çalışıyor

Kızılcık Şerbeti dizi izle ekranı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İki farklı aile yapısının birleşiminden doğan çatışmaları anlatan yapım yayın hayatına 2. Bölüm ile devam ediyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle yeni bölümün ekranlara gelmesi ardından sorgulanıyor. Show TV dizi izle ekranı üzerinden yeni bölüm araştırılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 2. Bölüm izle!
KIZILCIK ŞERBETİ 2. BÖLÜM İZLE!
Dizinin 4 Kasım 2022 tarihli bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı:
Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ OKULDA?
Kızılcık Şerbeti İstanbul'un birçok ilçesinde çekilirken, okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.