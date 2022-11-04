Kızılcık Şerbeti 2. Bölüm izle Show TV ile yayında! Doğa yeni hayatına alışmaya çalışıyor

Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...