Kızılcık Şerbeti canlı izle | Show TV Kızılcık Şerbeti 4. bölüm canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 4. bölüm canlı ekranı ile seyirciler Show TV'nin yeni dizisini takp etmek istiyor. İstanbul'da geçen dizi, muhafazakar bir ailenin yaşamını konu alıyor. Kızılcık Şerbeti canlı izle aratmasıyla dizinin severleri konuyu kaçırmamaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 4. BÖLÜM KONUSU
Olaylı düğün gecesinden sonra herkes normal hayatına dönmüştür. Ancak Pembe'nin evlilik geleneklerinin bir türlü son bulmaması Kıvılcım'ı zorlamakta, yine de kızı için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.
Çeyiz konusunda iki annenin yaklaşımı Doğa'nın üzülmesine yol açar.Nilay ve Doğa arasındaki gerginlik çok açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki elti kozlarını paylaşacaktır. Kayhan'ın nişanlısının muhafazakar aileye hoş görünmek için türban takmış olması hem Kıvılcım'ı hem de kızlarını rahatsız etmiştir.
Bu arada küçük kızı Çimen ile Ömer'in oğlu Metehan arasında yaşanacak tatsızlıklar, Kıvılcım ve Ömer'i bir araya getirecek, ikisi de birbirlerinden etkilendiğini anlayacak ancak renk vermeyeceklerdir.
Düğünde yaptığı sürprizin muhafazakar aileyi kızdırdığından, Alev bu yanlış anlamayı düzeltmeye çalışacak, ancak bu iyi niyetli çabası ona çok daha pahalıya patlayacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?
Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer'in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır.
Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer'in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir.
Teyzesi Alev'in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar. Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacak, ancak en büyük sürprizi Doğa'nın babası ve yeni nişanlısı yapacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar