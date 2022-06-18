Kızılırmak’ta kaybolan Murat Göçmen’in cesedi hidroelektrik santralinde bulundu

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı.
Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Irmaktaki suyun çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları da hızlandı.
Irmak yatağı üzerinde 3 kilometre ilerleyen arama kurtarma ekipleri Murat Göçmen'in cesedini akıncı Hidroelektrik Santrali'nin mazgalına takılı halde buldu.
Sudan çıkarılan Murat Göçmen'in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Göçmen hayatını kaybetmesiyle bugün askerliğini yapması için birliğine teslim olacaktı.