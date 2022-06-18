Haberler Yaşam Haberleri Kızılırmak'ta kaybolan Murat Göçmen'in cesedi hidroelektrik santralinde bulundu
Giriş Tarihi: 18.6.2022 13:21 Son Güncelleme: 18.6.2022 13:30

Kızılırmak'ta kaybolan Murat Göçmen'in cesedi hidroelektrik santralinde bulundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kızılırmak’ta kaybolan Murat Göçmen’in cesedi hidroelektrik santralinde bulundu

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde serinlemek için Kızılırmak’a giren 31 yaşındaki Murat Göçmen için Yamula Barajı'nın kapakları kapatılarak ırmağa giden su kesildi. Yapılan aramalarda Murat Göçmen'in cesedi siya girdiği yere 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin mazgalına takılı halede bulundu.

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı.

Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Irmağa giren dalgıçlar Murat Göçmen'i 1. ve 2. günde bulamadı. Bunun üzerine Yamula Barajı'nın vanaları kapatılarak Kızılırmak'ın suyu kesildi.

Irmaktaki suyun çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları da hızlandı.

Irmak yatağı üzerinde 3 kilometre ilerleyen arama kurtarma ekipleri Murat Göçmen'in cesedini akıncı Hidroelektrik Santrali'nin mazgalına takılı halde buldu.

Sudan çıkarılan Murat Göçmen'in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Göçmen hayatını kaybetmesiyle bugün askerliğini yapması için birliğine teslim olacaktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılırmak'ta kaybolan Murat Göçmen'in cesedi hidroelektrik santralinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA