Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe'de ev alev topuna döndü! Faciadan dönüldü: 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 7.04.2026 16:48

Alevler bir anda yükseldi, evde mahsur kalanlar son anda kurtarıldı! Kızıltepe'de çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan olumsuz etkilendi.Yangının nedeni araştırılıyor.

İHA
  • ABONE OL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.



Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan N.Ö. (34), C.Ö. (30), H.M.Ö. (1) ve S.Ö. (8) dumandan etkilenerek Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz