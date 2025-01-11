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Giriş Tarihi: 11.1.2025 14:26 Son Güncelleme: 11.1.2025 14:42

Kızıltepe’de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kızıltepe’de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dikmen mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kullanıcısının kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 53 yaşındaki Şemse Karagöz ve 40 yaşındaki Selma Kılınç hayatını kaybederken D.K (32), N.K (20), G.K (13) ve F.K (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 53 yaşındaki Şemse Karagöz ve 40 yaşındaki Selma Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızıltepe’de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
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