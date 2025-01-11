Kızıltepe’de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dikmen mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kullanıcısının kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 53 yaşındaki Şemse Karagöz ve 40 yaşındaki Selma Kılınç hayatını kaybederken D.K (32), N.K (20), G.K (13) ve F.K (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 53 yaşındaki Şemse Karagöz ve 40 yaşındaki Selma Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.