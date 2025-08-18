Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe’de Otomobil ile çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.8.2025 14:21 Son Güncelleme: 18.8.2025 14:23

Kızıltepe’de Otomobil ile çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Nurullah Uğurlu hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de Otomobil ile çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan üzücü kaza Kızıltepe - Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Kazada, 18 yaşındaki Nurullah Uğurlu'nun kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğurlu, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki genç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya karışan Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık tarafından kazaya ilişkin açılan soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıltepe’de Otomobil ile çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz