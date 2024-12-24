Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:07 Son Güncelleme: 24.12.2024 13:07

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin yolu üzerinde bu sabah yaşanan ve henüz nedeni belli olmayan olayda uzun namlulu silahların da kullanıldığı kamera kayıtlarına yansıdı. 112 Acile yapılan ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki H.Ç. ve 37 yaşındaki N.E. yaralandı. Yaralılardan H.Ç'nin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.E'nin ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA