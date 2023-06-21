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Giriş Tarihi: 21.6.2023 14:54 Son Güncelleme: 21.6.2023 14:58

Kızıltepe’de TIR’ın çarptığı traktör ikiye bölündü

Mardin Kızıltepe ilçesinde TIR aracının çarptığı traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de TIR’ın çarptığı traktör ikiye bölündü

Uluslararası tarihi ipek yolunda yaşanan trafik kazası Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi karşısında meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Karakulak Mahallesinin tali yolundan karayoluna çıkan traktör ile Şanlıurfa İstikametinden Kızıltepe istikametine gelen TIR çarpıştı.

Yaşanan trafik kazası sonrasında çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör ortadan ikiye bölündü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan traktör sürücüsüne ilk müdahalesinin ardından yaralı 112 Acil ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol ikiye bölünen traktör yoldan kaldırılarak karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızıltepe’de TIR’ın çarptığı traktör ikiye bölündü
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