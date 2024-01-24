Kızıltepeli 8 yaşındaki Egit havuzda boğuldu

Ankara'nın Güdül ilçesindeki termal otel'de konaklayan Akdağ ailesinin 8 yaşındaki çocukları Egit Akdağ, otelinin havuzunda boğuldu.

Bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Ankara Güdül'deki termal otelde ailesi ile bulunan 8 yaşındaki Egit Akdağ, ailesiyle konakladığı termal otelin çocuk havuzuna girdi. İddiaya göre annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı Akdağ girdiği havuzda suda boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın öğleden sonra havayolu ile Mardin'e getirileceği ve Kızıltepe ilçesine bağlı Aktulga kırsal mahallesinde defnedileceği ve taziyesinin ilçe merkezinde kurulacağı öğrenildi.