‘Kızım babasını hiç tanımadı’ ‘Adalet istiyorum’

İzmir Karşıyaka'da geçen yıl 22 Mart gecesi kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, o sırada evine gitmek isteyen motokurye Ramazan Yılmaz'la çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ramazan Yılmaz (28), yoğum bakımda verdiği 18 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralıya yardım etmek yerine aracı bırakarak kaçan ve polis olduğu ortaya çıkan Ayhan Dirikli, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Ancak kırmızı ışıkta geçmesine ve yardım etmek yerine kaçmasına rağmen ertesi gün serbest bırakıldı. Kaza tespit tutanağına göre 'kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçme' maddesini ihlal ettiği için asli kusurlu bulundu. Dirikli, bilirkişi raporunda da aynı gerekçeyle asli kusurlu bulunurken, ölen Ramazan Yılmaz'ın kural ihlalinin olmadığı belirtildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Dirikli hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





'BİR GÜN BİLE HAPİS YATMADI'

Yargılama sürerken, Ramazan Yılmaz'ın eşi Ayşe Yılmaz geçen şubattaki son duruşmada da tutuklama kararı çıkmadığını söyleyerek, "Eşim hayatını kaybettiğinde 8 aylık hamileydim. Kızım babasını hiç tanımadı. Sanık, eşime çarptıktan sonra yardım etmek yerine olay yerinden kaçmış. Bir gün bile hapis yatmadı. Tutuksuz yargılanması, bize daha çok acı veriyor. Sesimin duyulmasını, adaletin sağlanmasını istiyorum" dedi.